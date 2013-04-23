Попов допоможе Україні підписати угоду про асоціацію з ЄС - експерт

Попову вдалося представити Україну як надійного партнера

Активна співпраця Києва та Відня буде додатковим аргументом для підписання Євросоюзом угоди про асоціацію між Україною та ЄС восени нинішнього року.

Таку думку висловив президент Української Академії політичних наук Микола Михальченко, повідомляє Gazeta.ua.

«Я думаю, ті довірчі відносини і рівень співпраці, які склалися між столицею України і столицею Австрії, будуть додатковим аргументом для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Насправді позитивні враження Заходу про Україну будуються саме з таких от дрібних «кубиків» – успішної співпраці окремих міст, регіонів», – зазначив Микола Михальченко.

За його словами, «керівнику КМДА Олександру Попову вдалося головне – представити Київ, а значить і Україну, як надійного партнера. Австрійський бізнес сьогодні готовий вкладати і вкладає в українську столицю серйозні інвестиції. Це говорить про довіру до столичної влади, про те, що інвестори переконані в незмінності взятого Києвом курсу на розвиток», – зазначив Микола Михальченко.

На думку політолога, Відень, поряд з Варшавою, сьогодні стає агентом захисту інтересів України в Євросоюзі. «У нинішньому році Україна головує в ОБСЄ. Штаб-квартира цієї організації, нагадаю, знаходиться саме у Відні. Також на збільшення симпатиків України серед австрійського істеблішменту працює щільне співробітництво влади Відня та Києва. В цілому це дає позитивний ефект, і вже сьогодні багато фахівців говорять про Відень, як про другий центр захисту інтересів України в ЄС після Варшави», – сказав Микола Михальченко.

Нагадаємо, що до Відня з триденним візитом, присвяченим ювілею побратимських відносин Відня та Києва, відбула делегація на чолі з головою КМДА Олександром Поповим. До складу делегації включено представників десятків київських підприємств, які візьмуть участь у бізнес-форумі в рамках Днів Києва у Відні. Столична влада, у свою чергу, представить бізнес-колам Австрії програму «Київ інвестиційний», в якій визначено стратегічні напрямки розвитку Києва і представлено проекти, де передбачається участь інвесторів.