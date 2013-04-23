ЗМІ: Пиття води з-під крана в Києві може викликати рак

Вода з-під столичних кранів абсолютно непридатна для пиття

Вода, яку п`ють щодня кияни, є украй небезпечною. Карієс, випадіння зубів, волосся, гастрит і, за найгіршого прогнозу, онкозахворювання – ці недуги може підхопити кожен, хто щодня вживатиме звичайну воду з-під крана.

На Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях щодня працюють понад сімсот людей. Вони забезпечують 90 відсотків столиці питною водою, повідомляє ТСН.

До того, поки вода потрапляє в крани, вона проходить цикл очищування. Спочатку – забір із річки, потім додають коагулянти, флокулянти, хлор та аміак.

«Для того, щоб очистити воду, яка більш забруднена у весняний паводок, ми просто більше використовуємо реагентів. Зараз подвійна доза», – зізнається голова правління ПАТ АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий.

Далі – відстоювання, фільтрація, озонування і подача в трубопровід. Щодоби водоканал аналізує близько тисячі проб води за двадцятьма двома показниками.

Головними джерелами столичної водопровідної води є Десна та Дніпро. «Дніпро і Десна відносяться до 3-го класу забруднення. За деякими якісними показникам, навіть до 4-ої групи. Вода цих джерел практично не повинна використовуватися як сировина для підготовки питної води», – наголошує головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства ПАТ АК «Київводоканал» Володимир Костюк.

«В Києві можна воду брати з крана й пити. Будь ласка, я готовий з любого крана випити води», – запевняє водночас Ченчевий.

Журналісти набрали 6 літрів води з-під крана та віднесли на перевірку в Інститут хімії води. Уже на першому етапі, біотестуванні, у «живій» водопровідній воді риби гинуть за 30 секунд.

За півтора тижня готовий повний аналіз: виміряли 33 хімічні, біологічні та мікологічні показники. Майже в третині – перевищення за санітарними нормами: вода більш забарвлена та окислювана, удвічі перевищена каламутність, із надлишком вуглецю та марганцю. Висновок експертизи: ця вода не придатна для пиття.

«Через півроку вже починається захворювання. Якщо є захворювання, воно загострюється, якщо немає – воно набувається. Різні хронічні захворювання – печінка, гастрит, карієс, випадання волосся», – розповідає кандидат біологічних наук інституту колоїдної хімії та хімії води Майя Верголяс.

«Вся ця мікрофлора мутована, і ці забруднення хімічні, які там є, вони викликають онкозахворювання», – переконаний доктор хімічних наук, академік НАНУ, директор інституту хімії води Владислав Гончарук.

Не набагато краща за водопровідну і вся бутильована вода. Навіть так звана «дитяча».

Гончарук пропонує в Києві, наприклад, користуватися тільки артезіанською водою. Але на сьогодні 34 бювети зі 186 не працюють. У їхній воді завищений уміст кремнію, заліза, марганцю та амонію. Причина – застарілі труби та фільтри.