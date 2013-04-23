Працівникам заводу на Київщині виплатили мільйонний борг по зарплаті

Причиною боргів по зарплаті стало зниження цін на цукор / Фото: «Газета киевская»

Під наглядом і контролем Кагарлицької міжрайонної прокуратури Київської області відбулося погашення заборгованості із зарплати у сумі понад 1 млн 113 тис. грн працівникам ПАТ «Кагарлицький цукровий завод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, міжрайонною прокуратурою із залученням фахівців територіальної державної інспекції з питань праці у Київській області було проведено перевірку в діяльності цукрового заводу щодо дотримання вимог законодавства про оплату праці. Як виявила перевірка, однією з основних причин виникнення боргу стало зниження ринкової ціни на цукор.

Прокуратурою було внесено подання про усунення порушень закону.

На виконання вимог подання заборгованість виплачена в повному обсязі.