Томенко впевнений, що виборів до Київради цього року не буде

Головним завданням Томенко називає повернення влади киянам

Народний депутат України Микола Томенко переконаний, що опозиція повинна вести боротьбу за відновлення самоврядування у Києві, відстоювати проведення одночасно виборів міського голови та Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

«Складається враження, що частина київського політикуму прийняла правила гри влади і кинулися ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Так, кілька політків, що презентують самопроголошених кандидатів на посаду міського голови, почали нещадну боротьбу за крісло мера Києва, хоча вибори ще не призначені і влада, скоріше за все, дозволить «з барського плеча» їх проводити у серпні, коли не буде більшості киян. Але найголовніше те, що влада не дозволить переобирати Київраду», – зауважив М.Томенко.

На його переконання, приймати такі правила гри – означає зрадити Київ і місцеве самоврядування. «Адже головне завдання сьогодні – не той, хто буде мером столиці, а те, як повернути владу киянам. А без переобрання нинішнього складу Київради – корумпованої, заплямованої «земельної більшості» Черновецького – почати відновлювати місцеве самоврядування у столиці в принципі неможливо», – вважає народний депутат.