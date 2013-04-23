У столичній багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Пожежники врятували з полум’я двох людей

До оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про загоряння квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по бульв. Вернадського, 67.

Відразу після надходження виклику на місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники прийнялися до розвідки, під час якої врятували двох осіб, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві.

Один з чоловіків – власник квартири – отримав опіки тіла. Його госпіталізували в опіковий центр лікарні.

Пожежу вогнеборці швидко ліквідували. В результаті згоріло та пошкоджено тумбу, ліжко, шафу, холодильник, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Причину пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці.