У Києві забудовник незаконно вирубав дерева біля Совських ставків

Будівельники знищили зелених насаджень на 750 тис. грн

Прокуратура Солом’янського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки дерев при проведенні будівельних робіт по вулиці Кіровоградській у Солом’янському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району, земельна ділянка загальною площею 1 га по вулиці Кіровоградській, 70 поблизу Совських ставків була надана в довгострокову оренду ТОВ «Кійжитло» для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом.

Прокурорською перевіркою встановлено, що за відсутності дозвільних документів службові особи товариства самовільно зняли поверхневий шар ґрунту та знищили зелені насадження на вказаній ділянці, завдавши державі шкоди на суму 750 тис. грн.

Відомості щодо вчинення службовими особами товариства кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України (перевищення повноважень службовою особою). Триває досудове розслідування.