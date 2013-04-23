До Великодня понад 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу

Матдопомога складе від 100 до 500 грн

Матеріальну допомогу виплатять соціально незахищеним верствам населення У столиці до Великодня окремі категорії соціально незахищених верств населення отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, розмір виплат становитиме від 100 до 500 грн, їх отримають майже 338,5 тисяч мешканців міста.

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