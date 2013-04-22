У Києві пройде показ українських короткометражок

Кінопокази відбудуться 23-24 квітня в кінотеатрі «Київ»

У Києві 23-24 квітня в рамках проекту «Великі Короткі Метри» відбудуться покази дебютних та короткометражних фільмів класиків українського кінематографу.

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві України з питань кіно, Національний Центр Олександра Довженка та Держкіно розпочинають масштабний проект «Великі Короткі Метри».

Кінопоказ першої серії проекту відбудеться 23-24 квітня у мистецькому центрі «Кінотеатр «Київ».

Основу першої збірки «Великих Коротких Метрів» складають фільми режисерів-шістдесятників, що стали прологом до появи феномену українського поетичного кіно. «Ці фільми, часто недооцінені та маловідомі, є своєрідними культурними подіями, що назавжди змінили як мистецький ландшафт України, так і персональні історії режисерів. Частина цих стрічок потрапила під заборону і надовго лягла на полиці», – зазначили у Держкіно.

До програми першої серії показів увійшли знакові дебюти, зняті в Україні протягом 1925-1973 років. Після зйомок кінопроб до фільму Сергія Параджанова «Київські фрески» дирекція кіностудії прийняла рішення припинити зйомки «в цілому імпресіоністського фільму, пронизаного ідеєю пацифізму». Від картини лишились лише 15-хвилинні кінопроби, які вціліли завдяки оператору Олександру Антипенку, оскільки він видав їх за свою дипломну роботу.

За курсову роботу «Та, що входить у море» Леонід Осика був публічно звинувачений в «екзистенціалізмі», «занепадництві» та «запозиченні у «нової хвилі». Попри думку керівництва студії, режисер відмовився переробляти фільм. Фільми С.Параджанова та Л.Осики вийшли лише наприкінці 1980-х рр.

Стрічка Віктора Греся «Хто помре сьогодні» вважалась втраченою, поки не була відновлена режисером у 2007 році.

Серед 16 відібраних стрічок слід також відзначити роботи Романа Балаяна («Злодій»), Миколи Мащенка («Дитина»), Бориса Івченка («Антракт»), Кіри та Олександра Муратових («Весняний дощ»).

Друга серія показів стартує восени 2013 року та хронологічно охоплюватиме період з 1975 по 1990 роки. Третя, відповідно – «великі короткі метри» незалежної України. Покази відбуватимуться за участі режисерів та акторів представлених фільмів.