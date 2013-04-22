На Київщині депутат сільради спровокував ДТП: загинув мотоцикліст

Депутат виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером

Генеральною прокуратурою затверджено обвинувальний акт стосовно депутата Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області, з вини якого загинув мотоцикліст.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури з посиланням на старшого прокурора відділу ГПУ Павла Васенкова.

«У ході досудового розслідування встановлено, що депутат сільради, керуючи автомобілем Nissan Interstar, перевищив максимально дозволену швидкість та виїхав на призначений для зустрічного руху бік дороги, де скоїв зіткнення з моторолером ЕХ-150А», – сказав прокурор.

За його словами, внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в с. Бобрик Броварського району, водій моторолера загинув, а його пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«21 березня 2013 року водію Nissan Interstar було вручено повідомлення про підозру, а 22 березня Печерським районним судом Києва стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання», – сказав П.Васенков.

Він також зазначив, що розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), здійснювалося Головним слідчим управлінням МВС України. Відомості про правопорушення було внесено до ЄРДР.

«Наразі обвинувальний акт направлено до Броварського міськрайонного суду Київської області», – повідомив прокурор.