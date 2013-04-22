На столичній Оболоні побудують парк атракціонів

Киянам обіцяють різноманітні атракціони

В Оболонському районі Києва планується здійснити реконструкцію парку відпочинку «Оболонь», в урочищі «Наталка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на районну владу, після виконання всіх робіт мешканці району отримають сучасне місце відпочинку із великою зеленою зоною та різноманітними атракціонами.

Як зазначають в Оболонській райдержадміністрації, наразі в урочищі «Наталка», розташованому неподалік Московського мосту на півострові, знаходиться недобудований захаращений парк. Після його реконструкції, крім облаштованої мальовничої набережної і паркових доріжок, там створять майданчик для міні-футболу, волейболу, тренажерний майданчик, дитячий автодром тощо. До Дніпра пролягатиме алея, а на березі річки розмістять оглядовий майданчик.

Загальна площа реконструйованого парку складатиме 12 гектарів.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням КМДА від 5 березня 2012 р. Оболонську РДА визначено замовником виконання робіт із проектування та реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» на Оболонській набережній. Фінансування робіт передбачено здійснювати за рахунок коштів Програми соціально-економічного розвитку Києва 2012 р. та подальших років.