Київська толока зібрала рекордну кількість людей

20 квітня в Києві відбулася Друга Київська толока, яка зібрала рекордну кількість людей.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, разом з працівниками «Київзеленбуду» і чиновниками столицю упорядковували кілька тисяч киян.

Голова КМДА Олександр Попов разом з іншими чиновниками і киянами садив квіти і дерева в парку ім. Шевченка. Потім глава КМДА прибирав сміття на схилах Дніпра біля пам`ятника Магдебурзькому праву разом із співробітниками Департаменту архітектури та комунальниками. У результаті з околиць пам`ятника вивезли кілька тонн сміття.

Як повідомлялося, в даний час проходить реконструкція сходів, що ведуть до пам`ятника Магдебурзькому праву. За словами Олександра Попова, його планується об`єднати пішохідною зоною з Поштовою площею і набережною, щоб перетворити пам`ятник в одне з популярних місць міста.

Ближче до полудня Олександр Попов відправився в район Синього озера, яке нещодавно було повернуто у власність міської громади. Тут градоначальник також прибирав сміття, а потім разом з жителями Виноградаря висаджував березовий гай.

Останнім пунктом у суботнику для Попова став ботанічний сад ім. Академіка Фоміна. Тут проводили суботник співробітники мерії. До прибуття Попова ботсад прибирало більше двохсот чиновників КМДА. Градоначальник також став облаштовувати одну з клумб.

Всього протягом суботи були очищені від сміття і озеленені 127 ділянок, визначені «Київзеленбудом». Крім того, кияни прибрали і озеленили двори своїх будинків, територію біля шкіл і вузів, підприємств і лікувальних закладів.