Рейдери виселили київську вчительку з будинку

Невідомі намагалися силоміць витягнути вчительку з будинку / Фото: «Аргумент»

Київську вчительку Ніну Москаленко виселили з її помешкання, а будинок заварили металевими щитами.

Про це «Українській правді» повідомив активіст від «Свободи» Олександр Куліковський, який перебуває на місці подій.

«Зранку приїхала виконавча служби, три автобуси міліції і представники нібито від тої сторони. Міліція поки тримає нейтральну позицію. Хлопці від сторони рейдерів ще зранку повикидали всі речі Ніни Іванівни на вулицю, повиламували двері, диван стоїть на вулиці…», – розповів він.

«Ще вони позаварювали залізними щитами двері і встановили решітки на вікна. Будинок повністю заварено. Тобто зараз можна проходити лише по веранді, а всередині будинку кімнати з усіх сторін заварені. Потрапити всередину будинку Ніна Іванівна вже не може», – додав він.

За словами Куліковського, сама Ніна Москаленко «ходить по городу, вона тримається».

«Зараз рейдери все припинили, тиша, але невідомо, що відбуватиметься далі. За нашою інформацією, та сторона покликала підкріплення – людей у цивільному, рейдерів. Ми зараз очікуємо якихось дій з їхнього боку», – повідомив активіст.

Як відомо, зранку до будинку Москаленко увірвалися невідомі особи. Вони намагалися силоміць витягнути жінку з будинку.

«Тягнуть її по підлозі. Інші невідомі викидають її речі. Міліція на це ніяк не реагує, лише погрожує скласти на присутніх громадських активістів адмінпротоколи», – написав очевидець.

У неділю у двір Москаленко невідомі почали зварювати арматуру та звозити металеві листи.

Як повідомлялось, у лютому Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення про виселення вчительки з будинку в центрі Києва.

У листопаді минулого року Печерський райсуд постановив виселити Москаленко з її мамою і неповнолітнім сином з її будинку.