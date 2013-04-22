У Київській області райадміністрація незаконно роздала 32 га землі

Вартість земельної ділянки становить понад 10 мільйонів / Фото: «Земпріват»

На Київщині за результатами ревізії фахівців Держфінінспекції у державну власність повернуто земельні ділянки загальною площею 32,8 га вартістю понад 10 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної фінансової інспекції України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час ревізії фінансово-господарської діяльності Фастівської райдержадміністрації, яку 2011 року провели фахівці КРУ в Київській області (нині – Держфінінспекція в Київській області), виявлено незаконне відчуження земельних ділянок.

Так, Фастівська райдержадміністрація всупереч законодавству прийняла розпорядження про надання дозволу ТОВ «СП» Фастівецьке імені Зеленька» на право власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На його підставі товариство незаконно отримало у власність кілька земельних ділянок загальною площею 32,8 га, експертна оцінка яких становила понад 10 млн грн.

За результатами ревізії органи прокуратури звернулися до суду з позовом про скасування розпорядження райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду, у березні 2013 року згадані земельні ділянки були повернуті у власність держави.