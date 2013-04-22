Жителям трьох столичних масивів відключили гарячу воду

Немає гарячої води у мешканців Біличів, Новобіличів і Академмістечка

Фахівці публічного акціонерного товариства «Київенерго» в рамках підготовки до наступного опалювального сезону розпочали щорічні гідравлічні випробування тепломереж.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією «Київенерго», перші гідравлічні випробування на мережах, які обслуговують житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко у Святошинському районі, триватимуть з 22 до 29 квітня.

Випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах проспекту Перемоги, вулиць Миколи Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Осінньої, Жовтневої, Булаховського, Наумова, Підлісної, Олевської, Бахмацької, Клавдієвської, Гаршина, Рахманінова, проспекту Палладіна, вулиць Доброхотова, Семашка, частково Кільцевої дороги.

У зв’язку з цим постачання гарячої води на житлові масиви тимчасово призупинено.

У «Київенерго» зауважили, що випробування дозволяють виявити і ліквідувати максимально можливу кількість найбільш зношених ділянок та запобігти появі пошкоджень під час опалювального сезону. Гідравлічні випробування проводитимуться з квітня до вересня поетапно в окремих мікрорайонах столиці.

Як повідомляють у товаристві, випробування здійснюються тепломережною водою, охолодженою до температури 40 градусів, з підвищеним на 25% тиском, що відповідає нормативам. Провести їх без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо. Тому протягом випробувань та ліквідації виявлених в результаті них пошкоджень в окремих мікрорайонах столиці тимчасово не буде гарячого водопостачання.

У «Київенерго» закликають киян дотримуватися правил безпеки при виявленні просідання асфальту, пару або витоку гарячої води на поверхню. Заборонено наближатися до таких місць. Необхідно терміново викликати аварійну бригаду за телефоном контакт-центру: 15-88 або 202-15-88.

Додаткову інформацію щодо проведення випробувань тепломереж можна отримати за телефонами контакт-центру: 15-88 або 202-15-88 (для дзвінків з мобільного), а також на офіційному сайті: www.kyivenergo.ua.

За період проведення випробувань, коли у будинках немає гарячого водопостачання, «Київенерго» не нараховує житлово-експлуатаційним організаціям обсяги споживання теплової енергії, а ЖЕО коригують розрахунки з мешканцями і не стягують плату за гарячу воду.