У Києві автомобіль провалився під асфальт (відео)

Припаркований Hyundai Grandeur провалився під асфальт через прорив труби

У Києві внаслідок прориву труби з холодною водою під асфальт провалився автомобіль.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у столиці, сьогодні о 8.32 до оперативно-координаційного центру відомства надійшло повідомлення про те, що автомобіль Hyundai Grandeur, припаркований на тротуарі, провалився під асфальт внаслідок прориву труби холодного водопостачання. Яма, в яку потрапив автомобіль, має розмір 3х4, глибиною 2 м.

За вказаною адресою: вул. Жмаченка, 26, прибули пожежно-рятувальні підрозділи, працівники ПАТ АК «Київводоканал». Рятувальники намагалися витягнути з ями авто за допомогою лебідки, але їм це не вдалося. На місце події виїхав автомобіль з краном.

Від електропостачання відключено Київський технікум готельного господарства.

Аварійно-рятувальні служби досі працюють на місці. Рух на дорозі обмежений.

Відео: Youtube