Києву повернули землю в центрі міста вартістю 7 мільйонів

Суд задовольнив позов прокуратури / Фото: job-sbu.org

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Голосіївського району щодо повернення до комунальної власності 0,5 га землі вартістю понад 7,3 млн грн на вул. Горького в центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району столиці, встановлено, що з 2004 року земельна ділянка по вул. Горького, 155-А використовується ТОВ «Укрбудфірма» на підставі договору оренди, укладеного з Київрадою, для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу.

Як засвідчила прокурорська перевірка, з жовтня 2009 року підприємство систематично не сплачує орендну плату за землю і заборгувало державі майже 765 тис. грн.

У зв’язку з невиконанням ТОВ «Укрбудфірма» умов договору прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди землі та повернення її столичній громаді.