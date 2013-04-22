У Києві зійшов черговий зсув: будинок навис над прірвою (фото)

Після сходу зсуву оголився фундамент будинку

На Батиєвій горі в Києві біля приватного будинку зійшов зсув, внаслідок чого будинок навис над прірвою і може впасти в будь-який момент, повідомляє «Сегодня».

Раніше між будівлею і обривом була земля. Але після того як зійшов великий зсув (близько 15 метрів), вниз звалилася глина з деревами, оголивши фундамент споруди.

За словами одного з жителів будинку, приватною садибою по вулиці Городня, 20 володіє одна людина, але проживають дві сім`ї у великому і маленькому будинках.

«Ділянка з будинками була куплена власником п`ять років тому. Є всі дозвільні документи на будівництво. А причиною обвалу може бути забита лівневка вгору по вулиці Городній. Воді, після того як сніг розтанув, не було куди подітися. Ось вона і знайшла пролом між нашим і сусідським будинком», – розповів мешканець аварійного будинку.

За його словами, міська влада не особливо допомагає їм стримувати схил, тільки один раз прийшла з перевіркою. Вони найняли робітників за свій рахунок. «Іншого виходу у нас немає – або витрачати гроші, або повзти у прірву», – стверджує чоловік.

Біля опорної стіни будинку будівельники укріпили місце обвалу, засипавши його глиною. Чоловіки увігнали в хитку землю кілька металевих балок і оббили їх дошками, які повинні стримувати грунт. «Забили палі в землю метра на три, але чи встоять вони – гарантувати не можемо», – кажуть робітники.

Бояться обвалу і жителі дев`ятиповерхового будинку під Батиєвою горою – на вулиці Нововокзальній, 21. Їх будинок знаходиться прямо під навислою садибою. Якщо буде новий обвал, їх завалить. «Зсув оголив фундаменти приватного будинку, і він загрозливо нависає над прірвою. Ми боїмося, що особняк і пласти землі після найближчої сильної зливи поповзуть прямо на нас», – розповідає мешканець будинку на Нововокзальній.

У КП «СУППР» запевняють, що тримають на контролі всі 120 зсувонебезпечних ділянок по місту. «Ми обов`язково будемо допомагати мешканцям на Батиєвій горі, наші фахівці виїжджали на місце. І якщо їх не відселили, значить ситуація з обвалом не є небезпечною. З усіх проблемних ділянках будуть розроблені проекти щодо їх зміцнення. Ремонт одної ділянки може коштувати 20-30 мільйонів гривень», – зазначив начальник КП «СУППР» Микола Семенішин.

Фото: «Сегодня»