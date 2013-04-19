У Києві на зупинці загорілася маршрутка

Через коротке замикання загорівся моторний відсік маршрутки / Фото: lenta.newsper.net

Останнім часом у столиці спостерігається збільшення кількості пожеж в транспортних засобах. Тільки за минулу добу в трьох районах міста займалися два автомобілі та одне маршрутне таксі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСНС України у Києві, перший виклик про пожежу надійшов на пункт зв’язку «101» 18 квітня о 13:27. На проїжджій частині дороги по вул. Васильківська, 15/14 під час руху загорівся моторний відсік автомобіля Skoda. Внаслідок чого згорів утеплювач, пошкоджено лакофарбове покриття кузова.

Така ж сама ситуація трапилася того ж дня о 19:18 у Деснянському районі міста. В маршрутці «Богдан» маршруту №192, що стояла на зупинці на проспекті Маяковського, 97/15, в моторному відсіку сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням. Вогонь пошкодив електропроводку.

А через 40 хвилин на Подолі загорілася автівка «Таврія» під час руху по вул. Порика, 2. Внаслідок пожежі згорів моторний відсік.

Усі загоряння були своєчасно ліквідовані злагодженими та професійними діями вогнеборців.

Внаслідок трьох пожеж жертв та постраждалих немає. Матеріальні збитки, нанесені вогнем, з’ясовуються.