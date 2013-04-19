Києву не вистачає реальних кандидатів у мери – політолог

Небоженко підкреслив, що реальним претендентам на мерське крісло потрібна велика мужність

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що в Києві спостерігається дефіцит реальних кандидатів у мери.

Таку думку політолог висловив у коментарі УНІАН.

«Сьогодні ми опинилися в складній ситуації проведення виборів у Києві й визначення найбільш прийнятного кандидата для киян. Ситуація посилюється тим, що кандидат із високим рейтингом – Віталій Кличко – відмовляється від участі, оскільки не бажає входити в конфлікт з корумпованою Київською міськрадою», – переконаний В.Небоженко.

За його словами, вирішальним чинником стане те, як будуть проведені вибори в Києві: «Очевидно, що легітимний обранець киян, який має тверду опору в особі городян, здатний вирішити для Києва значно більше завдань, ніж механічно призначений намісник, який упродовж трьох років, маючи адмінресурс та інші важелі впливу, не зміг справитися навіть з поточними викликами для жителів столиці України».

Водночас, вважає В.Небоженко, реальним претендентам на мерське крісло потрібна певна мужність і готовність вступати в довгограючий конфлікт і з владою в країні, і з міськрадою, яку ця центральна влада переобрати не дасть.

«У зв`язку з цим, наприклад, Петро Порошенко, який відкрито заявив про свій намір балотуватися в мери, досить серйозно ризикує. Мені, як киянину, хотілося б побачити й інших гідних кандидатів, готових ризикнути позмагатися з ним, оскільки ті, хто сьогодні заявляє про свою моральну перевагу над П.Порошенком (Микола Катеринчук заявив, що П.Порошенко не має морального права претендувати на посаду столичного мера – УНІАН), швидше, схожі на дрібних політичних рекетирів», – сказав В.Небоженко.

На думку експерта, у влади сьогодні немає людини, здатної впевнено протистояти кандидату від опозиції. Проте це ще не означає, що кандидат від опозиції має спиратися лише на партійні структури. Його пріоритетом має стати мобілізація всіх киян, вважає В.Небоженко.