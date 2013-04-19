Міжнародні експерти перевірять буферну зону Софії Київської

ЮНЕСКО радить Україні створити колегіальний орган для управління Софією та Лаврою

Представники громадських організацій м. Києва повідомили наглядовій місії ЮНЕСКО про будівництво в буферній зоні Софії Київської і висловили прохання провести міжнародний моніторинг гідрогеологічного стану території в межах охоронної зони пам’ятки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, у рамках візиту в Україну наглядової місії ЮНЕСКО відбулась зустріч експерта ІСОМОS Тодора Крєстєва (Болгарія) з представниками громадських організацій м. Києва.

На зустрічі, яка проходила у Національному заповіднику «Софія Київська», були присутні члени Українського товариства охорони пам`яток історії та культури, Українського національного комітету ІСОМОS, ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива», ГІ «Збережи старий Київ», ГО «Київське віче» та ін.

Т.Крєстєв подякував учасникам зустрічі за можливість дізнатись інші (неофіційні) точки зору на проблему будівництва в буферних зонах об`єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра».

Представники громадських організацій зазначили, що на сьогоднішній день тільки в буферній зоні Софійського архітектурного ансамблю під забудову виділено значну кількість земельних ділянок. Вони звернули увагу експерта на найбільш проблемні ділянки, де вже ведеться будівництво, або планується його розпочати: пров. Десятинний, 3-5, вул. Золотоворітська, 11, вул. О.Гончара, 17/23, вул. Стрілецька, 9/11.

Окрему увагу було приділено питанню відбудови Десятинної церкви. Також представники громадськості звернулись до Т.Крєстєва з проханням поставити питання щодо проведення міжнародного моніторингу гідрогеологічного стану території в межах буферної (охоронної) зони об`єкту.

Т.Крєстєв зазначив, що 19 квітня він огляне територію буферної (охоронної) зони об`єкту Всесвітньої спадщини і матиме змогу оцінити ситуацію, яка склалася за останні три роки.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2012 року на 36-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила у Санкт-Петербурзі, у проекті рішення сесії комітет закликав Україну ввести мораторій на будівництво в буферних зонах навколо Києво-Печерської лаври і Софії Київської та зобов`язав до лютого 2013 року надати список будівель біля цих заповідників, оскільки в іншому разі наступного року вони можуть бути внесені до переліку об`єктів, що перебувають під загрозою.

До лютого 2013 року Україну також зобов`язали надати ЮНЕСКО докладні плани буферних зон з урахуванням технічних характеристик і переліком існуючих споруд. Крім того, Україні порадили створити колегіальний орган для управління Лаврою і Софією, який би об`єднав представників органів влади, релігійних структур і громадських активістів.