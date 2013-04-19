Міжнародні експерти перевірять буферну зону Софії Київської
Активісти поскаржилися на будівництва біля Софії
ЮНЕСКО радить Україні створити колегіальний орган для управління Софією та Лаврою
Представники громадських організацій м. Києва повідомили наглядовій місії ЮНЕСКО про будівництво в буферній зоні Софії Київської і висловили прохання провести міжнародний моніторинг гідрогеологічного стану території в межах охоронної зони пам’ятки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, у рамках візиту в Україну наглядової місії ЮНЕСКО відбулась зустріч експерта ІСОМОS Тодора Крєстєва (Болгарія) з представниками громадських організацій м. Києва.
На зустрічі, яка проходила у Національному заповіднику «Софія Київська», були присутні члени Українського товариства охорони пам`яток історії та культури, Українського національного комітету ІСОМОS, ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива», ГІ «Збережи старий Київ», ГО «Київське віче» та ін.
Т.Крєстєв подякував учасникам зустрічі за можливість дізнатись інші (неофіційні) точки зору на проблему будівництва в буферних зонах об`єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра».
Представники громадських організацій зазначили, що на сьогоднішній день тільки в буферній зоні Софійського архітектурного ансамблю під забудову виділено значну кількість земельних ділянок. Вони звернули увагу експерта на найбільш проблемні ділянки, де вже ведеться будівництво, або планується його розпочати: пров. Десятинний, 3-5, вул. Золотоворітська, 11, вул. О.Гончара, 17/23, вул. Стрілецька, 9/11.
Окрему увагу було приділено питанню відбудови Десятинної церкви. Також представники громадськості звернулись до Т.Крєстєва з проханням поставити питання щодо проведення міжнародного моніторингу гідрогеологічного стану території в межах буферної (охоронної) зони об`єкту.
Т.Крєстєв зазначив, що 19 квітня він огляне територію буферної (охоронної) зони об`єкту Всесвітньої спадщини і матиме змогу оцінити ситуацію, яка склалася за останні три роки.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2012 року на 36-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила у Санкт-Петербурзі, у проекті рішення сесії комітет закликав Україну ввести мораторій на будівництво в буферних зонах навколо Києво-Печерської лаври і Софії Київської та зобов`язав до лютого 2013 року надати список будівель біля цих заповідників, оскільки в іншому разі наступного року вони можуть бути внесені до переліку об`єктів, що перебувають під загрозою.
До лютого 2013 року Україну також зобов`язали надати ЮНЕСКО докладні плани буферних зон з урахуванням технічних характеристик і переліком існуючих споруд. Крім того, Україні порадили створити колегіальний орган для управління Лаврою і Софією, який би об`єднав представників органів влади, релігійних структур і громадських активістів.