У Києві нарахували понад 300 мільйонерів
12:35, 19 квітня 2013Київ
0
Дані наводить Міндоходів
Кияни за 2012 рік задекларували 7,2 млрд грн доходів
У рамках кампанії з декларування доходів за 2012 рік жителі Києва задекларували 7,2 млрд грн доходів, одержавши при цьому податкову знижку в 16,4 млн грн.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Києві.
Дві третини обсягу доходів – 5,5 млрд грн – задекларували 302 мільйонери, які подали декларації до податкових органів столиці.
Всього ж декларації до податкових інспекцій подали 14,3 тис. громадян, повідомили в управлінні.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів за 2012 рік, яка завершиться 1 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter