У Києві розпочинаються відключення гарячої води

З 22 по 29 квітня гарячої води не буде у Святошинському районі

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» розпочинає підготовку теплових мереж, які обслуговує компанія, до опалювального сезону 2013/2014 року.

Як повідомляє прес-служба компанії, один з етапів підготовки – проведення щорічних гідравлічних випробувань тепломереж.

Перші гідравлічні випробування на мережах, які обслуговують житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко у Святошинському районі, триватимуть з 22 по 29 квітня.

Випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах:

– проспекту Перемоги, вулиць Миколи Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Осінньої, Жовтневої, Булаховського, Наумова, Підлісної, Олевської, Бахмацької, Клавдієвської, Гаршина, Рахманінова, проспекту Палладіна, вулиць Доброхотова, Семашка, частково Кільцевої дороги.

У зв’язку з цим постачання гарячої води у цьому житловому масиві буде тимчасово призупинено з 16:00 21 квітня.

«Київенерго» закликає киян дотримуватися правил безпеки при виявленні провалів асфальту, пару або витоку гарячої води на поверхню.

Виявивши пару над асфальтом, провал або витік гарячої води, не треба наближатися до такого місця і не допускати наближення інших людей до приїзду аварійної бригади. Її необхідно викликати за телефоном контакт-центру 15-88 або 202-15-88 для дзвінків з мобільного.

Додаткову інформацію щодо проведення випробувань тепломереж можна отримати за телефонами контакт-центру 15-88 або 202-15-88 (для дзвінків з мобільного), а також на офіційному сайті компанії www.kyivenergo.ua.