Опозиція пропонує Раді призначити київські вибори на кінець червня

«Батьківщина» внесла чергову пропозицію про призначення виборів у Києві

У Верховну Раду внесли черговий проект постанови про призначення виборів київського міського голови і депутатів Київради.

Проект постанови №2848 був зареєстрований у Верховній Раді 18 квітня, повідомляє «Київ. Коментарі».

Авторами цього документа є народні депутати від «Батьківщини» Олександр Чорноволенко та Юрій Одарченко.

Документ передбачає призначити вибори у Києві на неділю, 23 червня 2013 року.

«Оскільки є підстави для призначення позачергових виборів Київського міського голови і депутатів Київської міської ради, а також з метою приведення у відповідність термінів повноважень Київського міського голови та Київської міської ради, слід призначити вибори мера і депутатів міської ради одночасно», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада не підтримала два проекти постанови про призначення виборів у Києві – 2 і 16 квітня. Перший передбачав проведення виборів 2 червня, другий – через 60 днів після набрання постановою чинності.

Після невдалих голосувань опозиція заявила, що продовжить подавати проекти постанов щодо проведення виборів у Києві й на наступних пленарних тижнях.