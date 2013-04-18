Киянам сьогодні вночі не радять користуватися водою з-під крана

Промивання мереж проводитиметься на Оболоні та в Бортничах / Фото: odintsovo.info

Згідно з графіком щорічних санітарно-технічних заходів на міських мережах холодного водопостачання у ніч з 18 на 19 квітня 2013 року «Київводоканал» здійснить промивку водопроводів частини Оболонського району столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ АК «Київводоканал».

«У зону профілактичних заходів потраплять мережі по вулицях, що прилягають до насосних водопровідних станцій «Оболонь-1» та «Оболонь-2», а саме: Озерна, Героїв Дніпра, Північна, Зої Гайдай, Маршала Тимошенка, Прирічна, проспект Героїв Сталінграда (будинки №№ 26-64), а також частково Оболонський проспект (від метро «Мінська» до метро «Героїв Дніпра»)», – уточнюється в повідомленні.

Профілактичні роботи триватимуть з 23:00 18 квітня до 5:40 19 квітня.

Окрім того у ніч з 18 на 19 квітня 2013 року «Київводоканал» здійснить промивку водопроводів приватного сектору житлового масиву Бортничі у Дарницькому районі.

У зону профілактичних заходів потраплять мережі по вулицях: Крилова, Воровського, Франка, Гоголя, Левадній, Мостовій, Шевченка, Толстого.

Профілактичні роботи триватимуть з 23:00 18 квітня до 7:00 19 квітня.

Прочистка в обох випадках буде здійснюватись після опівночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків. Впродовж цього часу Київводоканал не рекомендує використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.

Промивку решти мереж Оболонського району та інших районів Києва «Київводоканал» здійснюватиме впродовж року згідно з графіком до кінця грудня, про що заздалегідь повідомлятиме мешканців додатково на сайті та сторінці Facebook.

Впродовж квітня-травня згідно з графіком будуть здійснені промивки мереж житлових масивів Святошино, сіл Чапаєвка та Бортничі, прилеглих вулиць до насосних водопровідних станцій «Оболонь-1», «Оріховатська», «Голосіївська», «Жовтнева», «Колекторна», «Сирецька», «Шахтарська», «Нивки-5».