Київрада відмовилася заборонити забудову берега Тельбіна

Учасники акції протесту ламають паркан будівництва біля Тельбіна

Депутати Київради відмовились сьогодні розглянути питання щодо можливого скасування землевідводу під забудову берега озера Тельбін.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення був останнім у порядку денному і передбачав відміну пункту 3 рішення Київради від 10.07.2003 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування».

В цьому пункті йшлося про відвідення ТОВ «Аквапарк» в оренду на 25 років земельної ділянки площею 4,8 гектара на вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі під будівництво житлово-готельного комплексу зі спортивно-розважальним центром.

В запропонованому сьогодні проекті рішення прописано, що ТОВ «Аквапарк» буде запропоновано розірвати пункт договору оренди цієї земельної ділянки і в разі відмови у розірванні, Головному управлінню земельних ресурсів КМДА планувалось доручити забезпечити підготовку проекту позову в суд.

Заступник голови фракції «УДАР» Андрій Странніков наголосив, що є потреба скасувати пункт рішення 2003 року щодо виділення землі під забудову біля озера Тельбін, оскільки триває конфліктна ситуація між забудовником та київською громадою. Він підкреслив, що проект рішення про скасування цього землевідводу готувався з 2011 року, але довгий час не міг пройти відповідні комісії, і навіть коли був розглянутий в сесійній залі, не був підтриманий депутатським корпусом. Тому питання виноситься вдруге, оскільки напруга в суспільстві триває.

Секретар Київради Галина Герега звернула увагу, що проект не знайшов підтримки у земельній комісії Київради. Але на це А.Странніков зауважив, що це не перешкоджає винесенню питання на сесію і попросив поставити проект на голосування.

Представник фракції «Столичні реформи» Анатолій Шевченко повідомив, що на сьогодні на конфліктній території вже зведені три великі будинки і в них живуть люди. Тому, щоб розглядати питання, необхідно підготувати, за його словами, новий проект рішення, який буде скасовувати землевідвод лише незабудованої території.

У свою чергу, А.Странніков наголосив, що проти цього землевідводу вже своє слово сказала прокуратура, яка звернулась до суду щодо розірвання договору оренди з орендарем. Тому він наполягав на тому, що Київрада також має голосувати за скасування попереднього свого рішення.

В результаті обговорення Г.Герега поставила на голосування пропозицію зняти питання з розгляду на сьогоднішній сесії та направити його на доопрацювання. За це проголосували 65 з 95 зареєстрованих в залі депутатів.