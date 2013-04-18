Попов призначив відповідальних за суботник

У першій Київській толоці взяли участь близько 70 тисяч киян

КМДА призначила координаторів, відповідальних за проведення суботника, і надала їх контакти для тих, хто захоче приєднатися до прибирання вулиць і парків Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськадміністрації.

Як зазначається в інформації, яка надана УНІАН, контактні телефони координатора від міста і від кожного з районів розміщені на сайті Київської міської влади www.kievcity.gov.ua.

Як розповіли в мерії, кияни активно відгукнулися на заклик глави КМДА Олександра Попова вийти на Другу загальноміську толоку і допомогти у благоустрої Києва. Після того, як звернення градоначальника прозвучало по радіо, люди стали масово дзвонити в міській Контактний центр з питаннями, де можна взяти інвентар та саджанці, щоб упорядкувати свій двір або сусідню зелену зону. Враховуючи велику кількість подібних дзвінків, КМДА вирішила виділити відповідальних за комунікацію волонтерів з комунальними службами. Їх зобов`язали надавати дієву допомогу кожному, хто виявить бажання взяти посильну участь у Другій Київській толоці. На сайті КМДА розміщені мобільні телефони координаторів.

Нагадаємо, в минулому році, коли Олександр Попов запропонував киянам вийти на Першу Київську толоку, на його заклик відгукнулися близько 70 тисяч киян. У цілому толока охопила 2 тисячі локацій у всіх районах столиці. До акції приєдналися журналісти, представники громадських організацій, приватних та державних підприємств, депутати Київради і навіть «зірки» естради та спорту. Голова КМДА Олександр Попов особисто взяв участь в акціях прибирання та озеленення в усіх районах Києва.