Депутати доручили КМДА вести облік столичної землі

За дане рішення на засіданні Київради проголосували 80 депутатів

Київрада доручила Департаменту земельних ресурсів столичної держадміністрації забезпечити ведення міського земельного кадастру з 1 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 80 з 98-ми зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Як зазначається у рішенні, необхідність його прийняття викликана тим, що законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури Державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» припинено повноваження виконавчого органу Київради з ведення Державного земельного кадастру в Києві. У зв’язку з цим з 1 січня 2013 року ведення Державного земкадастру в місті здійснюватиметься виключно територіальним органом Держагентства земельних ресурсів. Водночас існує необхідність створення власної міської бази даних про землі Києва для вирішення питань передачі земельних ділянок у власність або користування, встановлення місця розташування об’єктів землеустрою на території столиці, їхніх меж, розмірів, правового статусу, визначення грошової оцінки земельних ділянок, здійснення контролю за використанням та охороною земель тощо.

Таким чином, Київрада зобов’язала Департамент земельних ресурсів КМДА створити електронну базу даних, що забезпечуватиме збирання, обробку та аналіз інформації щодо земельних ділянок на території міста.

Як зазначається, у міському земельному кадастрі міститиметься інформація про зареєстровані земельні ділянки, як комунальної власності, так і передані у власність чи користування; договори оренди та купівлі-продажу земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель, клопотання фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних ділянок та інші дані, що, відповідно до законодавства, визначають правовий режим використання та охорони земель.