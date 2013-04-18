Київрада дозволила заради дороги вирубати частину Біличанського лісу

Площа відведеної під будівництво дороги ділянки складає 13,38 га

Київрада дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 14 земельних ділянок комунальній корпорації «Київавтодор» від вулиці Пономарьова, 1А до вулиці Міської у Святошинському та Подільському районах, загальною площею 13,38 гектарів, для будівництва під’їзної дороги до інноваційного парку «Біонікхіл».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали 80 зі 100 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Рішенням передбачається, що в постійне користування «Київавтодору» будуть передані земельні ділянки, площа кожної з яких становить від 0,33 гектара до 1,88 гектара.

Перед голосуванням проекту рішення представник Комітету захисту Біличанського лісу Вероніка Агеєва закликала депутатів не голосувати за це рішення, оскільки це передбачається дорога довжиною 2,5 кілометри і для її облаштування необхідно буде вирубати не менше 1,5 тисячі дерев Біличанського лісу. Але до цієї позиції не дослухались.