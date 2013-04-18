У Києві за хабар засуджено чотирьох митників

Працівників митниці засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком / Фото: job-sbu.org

У Києві за матеріалами столичного СБУ до кримінальної відповідальності притягнуто чотирьох колишніх працівників Київської регіональної митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, протиправну схему стягнення коштів із суб’єктів підприємницької діяльності налагодили начальник відділу митного оформлення та троє його підлеглих-інспекторів. Зловживаючи службовим становищем та наданими повноваженнями, посадовці вимагали та отримували незаконну винагороду за сприяння у здійсненні митного оформлення міжнародних експрес-відправлень.

У листопаді 2012 року у Оболонському районі столиці співробітники СБУ затримали зловмисників у їхніх службових кабінетах. Митники отримали 7200 гривень хабара від представника комерційної структури, яка надавала митно-брокерські послуги, за безперешкодне оформлення декларацій на вантаж.

Оболонський районний суд м. Києва визнав зловмисників винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Рішенням суду усіх чотирьох підсудних позбавлено права обіймати атестовані посади у правоохоронних органах, та посади, пов’язані з виконанням функцій представників влади.

Вирок вступив у законну силу.