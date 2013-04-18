Київрада перевірить, чому бюджет столиці не отримав 9 мільйонів

Міськрада створила комісію для розслідування факту недоотримання грошей

Київрада підтримала рішення про створення тимчасової контрольної комісії з перевірки фактів порушення законодавства посадовими особами Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Мелехова, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

«Ми ініціювали створення цієї комісії для того, щоб розібратися у факті, а не в людині. Зрозуміти, недоотримання Києвом 9 млн грн – це недоопрацювання системи чи конкретного чиновника. Завдяки зробленим висновкам та рекомендаціям членів комісії, маю надію, в подальшому подібні факти не повторяться», – пояснила Т.Меліхова.

Звіт за результатами роботи, а також пропозиції комісія має внести на розгляд Київради в тримісячний термін з моменту прийняття рішення.

У прес-службі нагадали, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості, внаслідок якої бюджет Києва недоотримав 9 млн грн від пайової участі забудовників у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.