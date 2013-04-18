У Києві автомобіль на тротуарі збив вагітну жінку

Постраждала з відкритим переломом ноги була госпіталізована

У Києві 17 квітня автомобіль Opel Vectra, за кермом якого була жінка, рухаючись по вул. Бауманська, виїхав на тротуар і збив вагітну жінку. Зупинили автомобіль стіни п’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники виявили жінку, яка лежала під автівкою з відкритим переломом ноги. Потерпіла перебуває на шостому місяці вагітності. Рятувальники за допомогою бензорізу звільнили ногу жінки, що застрягла в бампері, і передали потерпілу медикам. Вони, у свою чергу, госпіталізували її до лікарні.

Також було на місці надано допомогу водієві та її пасажиру, які під час ДТП вдарилися об лобове скло.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.