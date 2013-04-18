На Південному мосту в Києві обмежили рух

Перекрита перша смуга в напрямку проспекту Бажана

Сьогодні буде частково обмежено рух автотранспорту Південним мостовим переходом у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні працівники підприємства «Київавтошляхміст» виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва Південного мостового переходу на низовій стороні естакадної частини.

У зв’язку з цим рух транспорту буде частково обмежено. Так, перша смуга в напрямку проспекту Миколи Бажана буде перекрита, тож автомобілісти зможуть здійснювати рух лише другою та третьою смугами.

У КК «Київавтодор» повідомляють, що роботи триватимуть до 15:00 18 квітня та просять водіїв із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей.