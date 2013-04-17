У Києві стало на два сквери більше

Сквери знаходяться на вулицях Лисківській і Лаврухіна

Київрада надала статус скверів двом земельним ділянкам у Деснянському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, статус скверу отримала земельна ділянка площею 0,37 га на вул. Лисківській та земельна ділянка площею 0,34 га на вулиці Миколи Лаврухіна, 11.

За відповідні рішення проголосували відповідно 85 та 84 депутати Київради із 97, зареєстрованих в залі депутатів.

Своїм рішення депутати внесли зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва та концепції формування зелених насаджень, додавши земельні ділянки до переліку скверів Деснянського району.

Також депутати дали доручення «Київзеленбуду» здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення та благоустрою вказаних земельних ділянок.

Як йдеться в рішенні, земельна ділянка по вулиці Лаврухіна є місцем відпочинку мешканців мікрорайону «Троєщина – 26», а це близько 20 будинків та понад 11 тис. мешканців.

Зазначається, що мешканці у письмовій формі неодноразово звертались до Київради з проханням надати зазначеній території статус скверу.

Друга земельна ділянка, що по вулиці Лисківській, є місцем відпочинку мешканців мікрорайону «Троєщина – 24», а це приблизно 13 будинків та більше 13 тис. мешканців, які так само звертались до депутатів з проханням надати статус скверу зазначеній території.