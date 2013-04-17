Кабмін обіцяє зробити безпечним сміттєвий полігон під Києвом

На полігоні побутових відходів №5 накопичилося 600 тис. тонн фільтратів

Уряд найближчим часом має намір вирішити питання належного функціонування полігону твердих побутових відходів №5 поблизу села Підгірці під Києвом.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко в коментарі газеті «Сегодня», повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

За його словами, наразі завдання розділено на дві складові – антикризову та стратегічну.

«Вирішувати проблему будемо за двома напрямами. Перший – це вжиття невідкладних заходів з підвищення екологічної безпеки на полігоні. Ці заходи, зокрема, включають будівництво огорожі навколо полігону, задіяння всіх механізмів для забезпечення фільтрації і сортування сміття», – сказав Ю.Бойко.

Він зазначив, що другим стратегічним напрямом стане вирішення питання щодо будівництва на полігоні підприємства із переробки відходів.

При цьому Ю.Бойко зазначив, що буде розглядатися і економічний аспект, адже на полігоні №5, за прикладом світового досвіду, є можливість побудувати сучасне переробне підприємство, яке вироблятиме енергію.

«Програма щодо вирішення питання полігону твердих побутових відходів №5 буде найближчим часом розглядатися на засіданні уряду й незабаром почнеться її практична реалізація», – підкреслив віце-прем’єр.

Як повідомлялося, полігон твердих побутових відходів №5 був збудований у 1986 році. Його проектна потужність становила 20,6 млн м3. На сьогодні на ньому захоронено більше 25 млн м3, тобто полігон вичерпав свій ресурс. У першу чергу це впливає на довкілля та стан здоров’я людей, які проживають в зоні впливу, а також забруднення водного середовища через ґрунти фільтратом, який накопичено в кількості 600 тис. тонн.