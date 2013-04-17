Київрада відмовилася забрати у забудовника Гостинний двір
Активісти сподівалися на підтримку депутатів
Депутати не стали скасовувати рішення про передачу Гостинного двору «Укрреставрації»
Київрада відмовилась визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від 20 вересня 2012 року «Про передачу ПАТ «Спеціалізоване науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» земельної ділянки для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр та його обслуговування з благоустроєм та гостьовою стоянкою на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, скасувати землевідведення погодились лише 25 із 84 зареєстрованих в залі депутатів.
Під час прийняття рішення в Київраді перебували також громадські активісти, що виступають проти реконструкції Гостинного двору з перебудовою, які сподівались на підтримку депутатського корпусу.
Довідка УНІАН. Гостиний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.
Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.
26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.
20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.
У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.