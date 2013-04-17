Депутати не підтримали заборону на посипання сіллю Хрещатика

Мораторій на сіль пропонували ввести для порятунку молодих каштанів

Київрада не підтримала введення мораторію на обробку дорожнього покриття та тротуарів Хрещатика соляною сумішшю, до якої взимку вдаються комунальні служби, аби запобігти ожеледиці.

Як передає кореспондент УНІАН, запропонований до розгляду проект рішення підтримали лише 43 з 96 зареєстрованих у залі депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня секретар Київради Галина Герега заявила, що рада на сесії 17 квітня планує розглянути проект рішення про мораторій на посипання сіллю вулиці Хрещатик взимку. Мораторій на посипання сіллю центральної вулиці міста пропонується запровадити для збереження нових каштанів, які того дня висадили на Хрещатику.

За словами гендиретора КО «Київзеленбуд» Михайла Царенка, передбачається, що строк дії відповідного мораторію становитиме 10 років.

Як повідомив голова КМДА Олександр Попов, в цілому цього року в Києві планується висадити близько 10 тисяч різних дерев, у тому числі каштанів.

На Хрещатику, зокрема, передбачено навесні висадити близько 300 каштанів, з яких близько 100 передані місту в рамках благодійної акції приватною структурою м’ясочервоні каштани бріотті.