На станції «Печерська» київського метро закрили на ремонт ескалатор

13:47, 17 квітня 2013
Київ
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Ремонт триватиме до 20 червня

эскалаторРемонт не вплине на режим роботи станції

На станції метро «Печерська» Сирецько-Печерської лінії розпочався капітальний ремонт ескалатора №4 нижнього нахилу. Ремонті роботи триватимуть до 20 червня поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають у КП «Київський метрополітен», проведення капремонту не позначиться на режимі роботи станції.

У той же час у комунальному підприємстві нагадують, що наразі триває капітальний ремонт ескалатора №2 на станції «Політехнічний інститут». У зв’язку з проведенням ремонтних робіт станція закривається на вхід у робочі дні з 07.50 до 10.30. У вихідні дні режим роботи станції не змінюється.

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та нагадує пасажирам про необхідність дотримуватись Правил поведінки на ескалаторах під час користування метрополітеном.

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