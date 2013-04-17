Столичним депутатам не сподобалася ідея парковок на дорогах і тротуарах

Депутати відправили на доопрацювання програму розвитку паркувального простору

Програму розвитку єдиного паркувального простору в Києві, реалізація якої передбачена на період до 2015 року, Київрада прийняла за основу з умовою її подальшого доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримати запропонований проект рішення в такому варіанті погодились 78 із 100 зареєстрованих в залі депутатів.

Більшість депутатів висловили невдоволення тим, що паркувальні місця, згідно з програмою, передбачається облаштувати частково на тротуарах або проїжджій частині.

Крім того, депутатів цікавило питання, чи є вже інвестори, які вкладатимуть кошти в будівництво багаторівневих парковок, в тому числі «зелених», які також передбачені розробленою Програмою.

Керівник КП «Київтранспарксервіс» Андрій Дудко, який доповідав з цього питання, зазначив, що на сьогоднішній день проблема з виникненням заторів на дорогах пов’язана із несанкціонованими парковками. Тому, на його думку, якщо будуть парковки вздовж проїжджої частини, де це дозволяє ситуація, то це позитивно відображатиметься на організації руху транспорту.

Він також запевнив, що інвестори виявляють зацікавленість у будівництві парковок, але при цьому вимагають певних законодавчих змін.

Таким чином депутати наголосили на необхідності доопрацювати програму, але вже сьогодні прийняли її за основу.

Остаточний варіант Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року буде розглянуто на одному із засідань Київради після її детального вивчення та коригування.

Наразі в проекті рішення про Програму розвитку єдиного паркувального простору столиці йдеться, що для її виконання потрібне фінансування в обсязі 940,6 млн грн, з яких близько 151 млн грн – вже цього року. Зазначається, що забезпечення фінансуванням здійснюватиметься за рахунок позабюджетних джерел.

У свою чергу в прес-службі Київради додали, що потреба Києва в паркувальних місцях становить не менш ніж 500 тис. машиномісць. Зараз забезпечено близько 250 тис. паркувальних місць.

Очікується, що реалізація Програми збільшить забезпеченість населення місцями паркування та зберігання автотранспорту на 22 тис. 609 машиномісць, а саме: паркінги – 4050 машиномісць; паркувальні майданчики на проїзній частині – 4 тис. машиномісць; паркувальні майданчики на тротуарній частині – 300 машиномісць; спеціально обладнані паркувальні майданчики – 754 машиномісця; паркувальні майданчики на відокремлених просторах – 10 тис. машиномісць; екопарковка «Зелений острів» – 2 тис. машиномісць; «перехоплюючі» паркувальні майданчики – 1 тис. 505 машиномісць; облаштування паркоматами 160 паркувальних майданчиків, поінформували в Київраді.