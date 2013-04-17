У Кличка стверджують, що Герега не захотіла звертатися до Ради з приводу виборів

Герега не внесла до порядку денного Київради відповідний проект рішення

Секретар Київради Галина Герега відмовилася вносити до порядку денного проект рішення про звернення Київради до Верховної Ради щодо необхідності призначення виборів Київського міського голови та Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу», додавши, що відповідне звернення було підготовлено депутатом із фракції «УДАР» у Київраді Іваном Крульком.

На початку сесії Київради депутат наголосив на необхідності призначення виборів у Києві і звернувся до секретаря Київради з проханням внести до порядку денного відповідний проект рішення.

«Прошу внести до порядку денного зареєстрований проект рішення про звернення Київської міської ради до Верховної Ради щодо необхідності призначення виборів Київського міського голови та Київради. Ми бачимо, що Верховна Рада зволікає з прийняттям цього важливого рішення. Тому, я вважаю, київська міська рада повинна висловити свою позицію, щоби вони не зволікали і виконали свій конституційний обов’язок», – підкреслив В.Крулько.