Київрада внесла зміни до бюджету і програми розвитку міста

За внесення змін до бюджету і програми соцекономрозвитку проголосували 68 і 65 депутатів відповідно

Київрада прийняла підготовлені Київською міською державною адміністрацією пропозиції щодо внесення змін до бюджету столиці на 2013 рік, враховуючи отриману субвенцію з держбюджету в розмірі 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 68 з 97 депутатів Київради.

Як повідомив заступник голови міської держадміністрації Руслан Крамаренко, який доповідав по цьому питанню в сесійній залі, міський бюджет отримав субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

«Ми отримали до спеціального фонду 1,5 млрд грн. Це значить, що цього року ми маємо змогу тримати тарифи на існуючому рівні, і кияни можуть бути спокійними. Крім того, ми збільшили доходи спецфонду бюджету на 51 млн грн за рахунок надходжень до цільового фонду коштів від пайової участі власників малих архітектурних форм, які будуть спрямовані на утримання та благоустрій зелених насаджень, виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та утримання бюветного господарства», – зазначив Р.Крамаренко.

Крім того, здійснено перерозподіл видатків. Зокрема, за рахунок субвенції з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я у сумі 7,2 млн грн, 1,8 млн грн виділити на придбання рентгенівської діагностичної системи для поліклініки №2 Подільського району та 1,13 млн грн – на погашення заборгованості за роботи, виконані у 2011 році щодо капітальному ремонту житлового фонду у Дніпровському районі та ще 3 млн грн – на погашення заборгованості, яка склалась на початок року, щодо фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство».

Депутати водночас внесли єдину поправку щодо перерозподілу коштів у варіанті, запропонованому КМДА, це стосувалося будівництва нового стадіону в Києві на Русанівці. Як наполягав на засіданні сесії Віктор Грінюк (депутатська фракція «Спортивний Київ») необхідно забезпечити фінансово будівництво цього стадіону, оскільки проект є важливим для спортивної громади. Він запропонував зняти кошти з фінансування будівництва Подільсько-воскресенського мосту – 2 млн грн. Таку позицію депутата підтримали більшість депутатів Київради. Решта поправок, які озвучувались, не були підтримані.

Київрада до того ж погодила зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, врахувавши виділені з держбюджету 100 млн грн на реконструкцію Поштової площі, 96 млн грн – на будівництво метро на житловий масив Теремки та 11 млн грн – на будівництво комплексу водопостачання на масиві «Осокорки-Північні».

За зміни до програми проголосували 65 із 99 зареєстрованих в залі депутатів.

Крім того, за рахунок перерозподілу виділено кошти на виконання термінових завдань: у рамках підготовки до відзначення 1025-річчя Хрещення Русі додатково виділено 8 млн грн на реконструкцію парку «Володимирська гірка»; 10 млн грн – на облаштування пішохідної зони від Пішохідного мосту до Поштової площі; 1 млн грн – на проект реконструкції Паркової алеї з реконструкцією транспортного вузла на перетині Дніпровського узвозу та Дніпровського проїзду, поінформував заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Ще 10 млн грн спрямовано на будівництво школи у 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки, 6,5 млн грн – на реконструкцію доріг у селах Підгірці та Ходосівка, прилеглих до полігону твердих побутових відходів №5.

«Сьогодні більшість замовників вже розпочали роботи і їхня вартість потребує деяких уточнень в межах виділених асигнувань з міського бюджету. Зокрема, в межах передбачених асигнувань виділено 38,7 млн грн для погашення заборгованості минулих років, щодо деяких об’єктів скоригована вартість проектних робіт. Крім того, у березні було прийнято розпорядження щодо розподілу коштів природоохоронного фонду. Із загального переліку на 23 об’єктах – роботи капітального характеру, на які передбачається спрямувати 40,4 мільйонів гривень», – пояснив Р.Крамаренко.