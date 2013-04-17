У Києві забудовник продав приміщення школи на Троєщині

Суд зобов`язав ПП повернути школу у власність Києва / Фото: armanskschool1.klasna.com

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Деснянського району Києва та зобов’язав приватне підприємство повернути у комунальну власність недобудовану школу по вул. Теодора Драйзера, 40 на Троєщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району міста, Деснянською РДА у 2007 році було укладено з ТОВ «Українська будівельна компанія «Укрсоцбуд» договір інвестування щодо завершення будівництва школи на вул. Драйзера Теодора, 40 на території житлового масиву Вигурівщина – Троєщина.

Того ж року, незважаючи на те, що умови інвестиційного договору виконані не були, товариство через суд оформило право власності на об’єкт незавершеного будівництва. У подальшому ТОВ «Українська будівельна компанія «Укрсоцбуд» продало недобудовану школу іншому приватному підприємству. Вартість угоди становила 1 млн 450 тис. грн.

Водночас, як встановлено прокурорською перевіркою, за апеляційною скаргою Деснянської РДА рішення суду про визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва по вул. Теодора Драйзера, 40 було скасовано. До того ж відчуження комунального майна відбулося без відповідного погодження з територіальним органом влади.

За результатами перевірки у лютому поточного року прокуратурою Деснянського району стосовно посадових осіб ТОВ «Українська будівельна компанія «Укрсоцбуд» відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння комунальним майном. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Досудове розслідування триває.