Під Київрадою проходять чотири акції протесту

Серед інших під Київрадою протестують ошукані інвестори «Еліта-центр»

Засідання Київради пікетує близько 150 киян, які проводять чотири різні акції.

Як передає кореспондент УНІАН, перша акція проводиться Всеукраїнською організацією «Київське віче», яка вимагає відставки голови КМДА Олександра Попова, а також саморозпуску Київради.

Окрім того, «Київське віче» вимагає у столичних депутатів вирішення питання із 80 скандальними забудовами у столиці.

Іншу акцію проводять ошукані інвестори «Еліта-центр», а також інвестори недобудованого житлового будинку по вулиці Теремківська, 3.

Четверта акція проводиться Асоціацією мешканців гуртожитків України, які вимагають виконання норми українського законодавства щодо забезпечення їхнього права на отримання 10 соток землі в межах Києва.