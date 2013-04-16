Київська влада каже, що труба на Печерську лопнула через перепад температур

На місці НП стався великий витік води

Тепломережа на вулиці Лаврській, де сталась аварія та витік гарячої води, була визначена для ремонту в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький.

За його словами, запобігти подібним аваріям можна лише за стабільного виконання ремонтних робіт на тепломережах в столиці, де є проблемні ділянки.

«І ця ділянка була визначена для ремонту на цей рік, бо дійсно перебуває в поганому стані і у зв’язку зі зменшенням температури теплоносія. Зараз закінчення опалювального сезону і у зв’язку з перепадом температури виникла аварія. Виник такий великий провал. Але оперативно зреагували. На жаль, оскільки це подача до верхньої частини міста, був великий витік води», – прокоментував ситуацію керівник профільного Департаменту.

Він звернув увагу, що балансоутримувачем цієї мережі є «Київенерго», яка найближчим часом має визначитись, чи ліквідовувати лише порив, чи вже повністю змінювати ділянку, котра зношена.

«Зараз визначаємось і, можливо, зразу розпочнемо ремонт ділянки в цілому. Там близько 700 метрів треба перекласти. Оскільки вже виникла аварія...», – зазначив Д.Новицький.

При цьому він запевнив, що споживачі, до яких надходить гаряча вода через вказану мережу, будуть продовжувати отримувати відповідні послуги з водопостачання, оскільки здійснено відповідне переключення.