У «Київводоканалі» запевняють, що масляна пляма не вплине на якість води

Загрози забруднення акваторії водозабірного ковша немає / Фото: «Київводоканал»

Акваторія водозабірного ковша Дніпровської станції водопідготовки перебуває в стабільному стані, загроза її забруднення наразі відсутня. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Зазначається, що на виході з ковша працює повітряна завіса, що відганяє від водозабору поверхневі забруднення.

Фотографії з місця події можна передивитись в медіагалереї сайту ПАТ «АК «Київводоканал» або на сторінці Товариства у Facebook.

Нагадаємо, 15 квітня близько 17:00 постовим водозабірного ковша Дніпровської станції водопідготовки був помічений масляний шлейф, ймовірно утворений виливом нафтопродуктів у шлюзовий канал під м. Вишгород – в 3-х км від водозабірних споруд станції, який рухався паралельно вздовж берега в напрямку Канівського водосховища.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, біля місця виявлення забруднення було встановлено бонові загородження. Завдяки оперативному залученню сил не допущено потрапляння забрудненої води в систему водопостачання м. Києва.

Причина забруднення встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.