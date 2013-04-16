КМДА просить у Кабміну 53 мільйона на Бортницьку станцію

Ці кошти необхідні для завершення реконструкції мулових полів

Київ просить уряд виділити з державного бюджету 53 млн грн на завершення проекту реконструкції першого та другого мулових полів Бортницької станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні комісії Київради з питань екологічної політики директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

Він нагадав, що на початку цього року на реконструкцію мулових полів з бюджету Києва було виділено 20 млн грн, з яких 8 мільйонів пішло на покриття боргів за виконані роботи у минулому році, а 12 мільйонів – на планові роботи у 2013 році.

«Всього на закінчення проекту необхідно 53 млн грн. Ми звернулися до Кабінету міністрів, Міністерства екології з тим, щоб 53 млн грн були виділені згідно з документацією, яка пройшла експертизу», – сказав Д.Новицький.

За його словами, це можуть бути або кошти держбюджету, або Державного екологічного фонду.

У свою чергу директор «Київводоканалу» Валерій Ченчевий повідомив, що за кошти, виділені в цьому році, було проведено роботи з усунення ерозійних моментів на перших мулових полях, де дамба була нарощена приблизно на 7 метрів. Також було обстежено стан дамби на других мулових полях, і наразі там також проводяться відповідні роботи.

«А треті мулові поля, де сталась аварія, я гадаю, ми приймемо рішення і вони будуть теж укріплені. Не будуть нарощені, а будуть саме укріплені, особливо там, де існують переливні колодці», – додав В.Ченчевий.

Він пояснив, що хоча останні мулові поля і не експлуатуються вже більше 10 років, але наповнюються дощовими або талими водами, і через це також потребують постійного моніторингу і відповідних робіт з укріплення.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19.00 на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації стався прорив дамби.

Причиною прориву стало танення снігу і підняття ґрунтових вод.

Ліквідували надзвичайну ситуацію о 6-й годині ранку 11 квітня.