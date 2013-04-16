У Києві почалася реконструкція проспекту Перемоги: рух обмежено

Зараз ремонтують ділянку проспекту в Святошинському районі

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв на те, що наразі тривають ремонтні роботи з реконструкції проспекту Перемоги, тому на цій ділянці і прилеглих до проспекту вулицях можливі ускладнення в русі, оскільки частково обмежується рух транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Початковий етап реконструкції проспекту Перемоги наразі здійснюється на території Святошинського району. Роботи ведуться на ділянці – від кемпінгу «Пролісок» до транспортної розв’язки на перетині з Великою Кільцевою дорогою та у зворотному напрямку від перетину з проспектом Палладіна.

Аби уникнути ускладнень у дорожньому русі, ДАІ пропонує водіям транспортних засобів скористатися об’їзними маршрутами руху, а саме:

– у напрямку пр-ту Перемоги з автодороги М-06 (Київ-Чоп) – через села Стоянка, Гореничі та Білогородка на автодорогу Р-04 до Софійської Борщагівки і виїздом на Велику Кільцеву дорогу; у бік спорткомплексу «Чайки» через село Петропавлівська Борщагівка з виїздом на Велику Кільцеву дорогу; через село Стоянка до міста Ірпінь з подальшим виїздом на автодорогу М-07 (Київ-Ковель-Ягодин), або Р-30 через під’їзд до міста Ірпінь у напрямку міста Києва до вулиці Генерала Наумова;

– проспектом Перемоги у напрямку автодороги М-06 (Київ-Чоп) – через бульвар Вернадського, проспект Палладіна, Гостомельську площу та вулицю Міську з виїздом на автодорогу М-07 (Київ-Ковель-Ягодин);

– Великою Кільцевою дорогою у напрямку автодороги М-06 (Київ-Чоп) – Софійська Борщагівка, автодорога Р-04 з виїздом на автодорогу М-06 (Київ-Чоп) через села Білогородка, Гореничі та Стоянка.

ДАІ Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.