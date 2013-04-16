Опозиція обіцяє визначитися з єдиним кандидатом в мери Києва до кінця тижня

Яценюк згоден як на чергові, так і на позачергові вибори

Опозиція до кінця тижня проведе політичні консультації з метою прийняття рішення про визначення єдиного кандидата на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо єдиного кандидата в мери від опозиції, сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Принаймні, повинні бути чітко окреслені критерії, хто може бути таким єдиним кандидатом і коли його висувати, в який термін», – сказав він.

Він також відзначив, що вибори у Києві мають відбутися «за будь-якої погоди», незалежно від того, будуть вони визначені як чергові чи позачергові.

«За них треба було голосувати. І Партія регіонів своєю послідовністю показала, що вона не голосує ні за чергові, ні позачергові, ні за будь-які інші вибори, тому що боїться програти», – сказав А.Яценюк.

Водночас на запитання, чим опозиція переконала КПУ голосувати за постанову про вибори, А.Яценюк сказав, що «комуністи забоялися, що їх кияни погонять кріпко з міста Києва».