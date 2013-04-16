Через теракт у Бостоні на Київському марафоні посилять заходи безпеки

Марафон будуть охороняти близько 300 працівників міліції

Під час проведення 4-го Київського міжнародного марафону, який стартує в столиці в неділю, 28 квітня, на Михайлівській площі, будуть вжиті посилені заходи безпеки. Охорону учасників заходу забезпечуватимуть Головне управління МВС м. Києва, столична ДАІ, служба безпеки марафону – загалом близько 300 працівників міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міжнародного марафону.

Очікується, що в марафоні візьмуть участь близько 2 тисяч учасників із 30 країн світу.

Уздовж траси марафону, яка проляже через увесь центр міста, працюватимуть 180 співробітників ДАІ. Вулиці, якими пройде траса, будуть перекриті, проїзд автотранспорту буде заборонений 28 квітня з 8.00 ранку.

За словами голови оргкомітету Київського міжнародного марафону Дмитра Черницького, теракт, який стався під час проведення Бостонського марафону (США), підштовхнув організаторів Київського марафону ще відповідальніше підійти до питання безпеки учасників та глядачів заходу в Києві 28 квітня.

«Жорстокий теракт, який було вчинено на Бостонському марафоні, шокував всю бігову громадськість. Хто стоїть за терактом у Бостоні, кому потрібно було зруйнувати таке спортивне дійство, яким є марафон – один із найдемократичніших спортивних заходів, поки не відомо. Ми глибоко співчуваємо всім тим, хто постраждав від цього акту тероризму. У Бостонському марафоні брали участь і бігуни з України, наші друзі. На щастя, вони не постраждали. Український марафонець Андрій Оністрат, голова спостережної ради титульного партнера Київського марафону – «Банку Національний кредит» теж фінішував на марафоні в Бостоні – з часом 2:47. Він вчасно покинув зону фінішу – за 9 хвилин до того, коли там сталися вибухи. Події у Бостоні змушують нас по-новому, ще більш відповідально підійти до організації безпеки проведення Київського міжнародного марафону. Ми усвідомлюємо всю нашу відповідальність за те, щоб марафон 28 квітня у Києві, куди з’їдуться учасники з усіх куточків України, різних країн світу, будуть брати участь дорослі і діти, відвідають тисячі киян та гостей столиці, пройшов спокійно, безпечно і став справжнім святом спорту та здоров’я», – відзначив Д.Черницький.

У прес-службі нагадали, що в найближчі вихідні по всьому світу відбудеться близько 8 масових бігових заходів – марафонів та півмарафонів, найпопулярніший з них – Лондонський марафон – збере близько 50 тисяч учасників. У неділю, 28 квітня, день проведення 4-го Київського міжнародного марафону, пройде ще 5 масштабних міжнародних марафонів, зокрема у Кракові та Дюссельдорфі.

Київський міжнародний марафон проводиться щорічно з 2010 року за підтримки київської влади та Федерації легкої атлетики м. Києва.

Детальна інформація про програму 4-го Київського марафону та умови участі – на сайті www.kyivmarathon.org.