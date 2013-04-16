Столична ДАІ через прорив труби на 6 днів перекрила рух

Перекрито рух на перетині Лаврської і Старонаводницької / Фото: «Українська правда»

Столична Державтоінспекція повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі на перетині вулиць Лаврської – Старонаводницької, а також площі Героїв Великої Вітчизняної війни з 16 квітня повністю перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляється на сайті столичної ДАІ.

Ремонтні роботи триватимуть до 21 квітня включно.

Державтоінспекція пропонує водіям шляхи об’їзду: вулиця Лаврська – Цитадельна – Кутузова – площа Лесі Українки – бульвар Лесі Українки; вулиця Лаврська – площа Слави – Алея Героїв Крут – Дніпровський узвіз; Набережне шосе – бульвар Дружби Народів – Московська площа; вулиця Старонаводницька – Кутузова – площа Лесі Українки – бульвар Лесі Українки – бульвар Дружби Народів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на перетині вулиць Лаврської – Старонаводницької, а також площі Героїв Великої Вітчизняної війни стався прорив теплотраси.