«Картку киянина» зможе отримати кожен пільговик

Картка киянина буде використовуватися як проїзний / Фото: КМДА

Вже на найближчій сесії Кіевсовета17 квітня може бути прийняте рішення про масову видачу «Карток киянина» мешканцям столиці, які мають пільги за рахунок міського бюджету. Проект рішення про широкомасштабний запуск багатофункціональної «Картки киянина» підготовлений за дорученням голови КМДА Олександра Попова.

Нагадаємо, соціальні картки діють у багатьох розвинених країнах світу як основний інструмент адресного соціального захисту населення. У столиці України про необхідність введення соціальної картки почали говорити ще років десять тому. Однак система була розроблена тільки в 2011 році, після приходу в КМДА Олександра Попова. А перші картки почали видавати з квітня 2012 року.

На етапі пілотного проекту «Картку киянина» могли отримати тільки деякі категорії населення: багатодітні сім`ї, соцпрацівники, пенсіонери та інваліди. За допомогою картки вони отримали можливість безкоштовно їздити в метро, а також купляти зі знижками ліки в комунальних аптеках.

Після широкомасштабного введення «Картки киянина» КМДА планує істотно розширити перелік категорій киян, які зможуть отримувати пільги за рахунок міського бюджету, а також доповнити список товарів і послуг, які надаються пільговикам безкоштовно або зі знижкою.

Можливості картки досить широкі. Зокрема, вона вже цього року буде використовуватися як проїзний у метро, а з 2014 року – у всіх видах громадського транспорту. Крім того, її можна буде використовувати, як знижкову картку в торговельній мережі Києва. На «Картку киянина» можуть нараховуватися всі види соціальних виплат, компенсацій, дотацій тощо. Зокрема, за карткою можна буде оплачувати (з належною знижкою) житлово-комунальні послуги, парковку автомобіля. А після введення медичного страхування пільговики завдяки картці зможуть безкоштовно або з певними знижками отримувати медикаменти та медпослуги. Крім того, за бажанням держателя картки, вона може містити інформацію медичного характеру (група крові, препарати, що викликають алергію й інше).

Одним з найближчих нововведень може стати система дисконтних знижок для володарів «Картки киянина» в ряді мережевих торгових закладах. В даний час в рамках програми соціального партнерства КМДА проводить переговори з власниками торгових мереж про надання знижок київським пільговикам.